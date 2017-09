O jornalista Lúcio Mauro Nedel assumiu a comissão provisória do Partido Democratas (DEM) de Concórdia e oficializou a pré-candidatura a deputado estadual. Um encontro com lideranças políticas locais e regionais foi realizado na manhã de quinta-feira, dia 28, no município. O presidente estadual dos democratas, Paulo Gouvêa, participou dos dois atos.

Nedel comenta que o objetivo é “dividir” a presidência da sigla em Concórdia, com o ex-presidente, e agora vice, Rodrigo Cordeiro, para uma reestruturação do partido. “Vamos iniciar um trabalho aqui em Concórdia buscando mais lideranças, pessoas que queiram estar neste partido que já é tradicional no município. Entramos pela porta da frente, pois conversei com o empresário Rodrigo Cordeiro, pedi espaço e resolvemos construir juntos essa nova fase do DEM aqui”, conta. “O resultado todos vão ver em breve, teremos um partido com poucos políticos e várias pessoas comuns da nossa comunidade. Vamos contar com contadores, administradores, advogados, vendedores, especialistas em telecomunicações, entre outros”, adianta o novo presidente.

Lúcio Mauro também já pensa na campanha da eleição estadual do próximo ano. Ele lançou a pré-candidatura a deputado estadual e defende a ideia de que a política precisa de renovação. “Estou à disposição do partido e estamos construindo a candidatura. Há mais de 20 anos estou me preparando e acredito que chegou o momento. Estou disposto a representar Concórdia, a AMAUC, a AMAI e região de Joinville, onde também atuo há seis anos”, adianta ele. “No cenário atual, creio que de Concórdia teremos seis candidatos a deputado estadual e dentre os nomes eu sou o único que não é político profissional. Mesmo com o momento conturbado, vejo que este é o momento ideal para entrar na política e construir uma nova história, as pessoas terão a opção de renovar”, ressalta o jornalista.

O presidente estadual do DEM Paulo Gouvêa também destacou a importância de um candidato da região. “A eleição do ano que vem terá um tema principal, que é a renovação. Os eleitores terão que fazer a escolha neste sentido para mudar o cenário e o Lúcio tem essa imagem, de uma figura nova na política. Isso é bom para o DEM e para a região”, avalia. “Hoje lançamos a pré-candidatura, a posse da nova executiva municipal e agora vamos conversando, não posso afirmar se ele vai ser candidato ou não, isso é coisa pro ano que vem, mas é um nome que representa a renovação”, destacou.