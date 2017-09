Apenas danos materiais foram verificados em um tombamento de veículo na SC 155, em Xavantina. O fato foi registrado na manhã desta quinta-feira, dia 28. Conforme informações do site Ronda Policial, chovia no momento do acidente. O fato envolveu um GM Prisma, que saiu da pista e tombou em uma curva. Ninguém ficou ferido.