Nesta quarta-feira (27), próximo da meia noite, a Polícia Militar foi solicitada a comparecer na rua Alaor Gramazio Pereira de Lima, no Loteamento Parizotto, onde um homem relatou que estava em seu imóvel, quando uma mulher de iniciais F.S, estava jantando numa casa em frente ao seu imóvel e em determinado momento foi até a sua casa e pediu gelo emprestado. Em seguida ela teria retornado, desta vez oferecendo um programa sexual, sendo que o solicitante aceitou pelo valor de R$ 50,00.

Segundo o comunicante, ambos já no quarto despidos de suas vestes e antes do ato a mulher pediu pra que o morador pegasse um pano, momento que saiu do quarto. Ao retornar encontrou a mulher já vestida, dizendo que não iria mais fazer o programa e saiu. O homem olhou no guarda roupas em baixo de uma caixa, onde percebeu a falta de R$ 200,00.

No local os policiais constataram que na casa da frente estava ocorrendo uma festa, indagado algumas pessoas estas confirmaram que a mulher participou da festa, mas que já havia saído. A guarnição confeccionou o boletim de ocorrência, acionou a Polícia Civil e realizou rondas nas proximidades, mas sem êxito na localização da mulher.

(Fonte: Rádio Capinzal)