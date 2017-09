Mesmo com a chuva, município ainda contabiliza perdas no setor rural. Até aqui, 58 cargas de água já foram entregues.

A chuva retornou depois de quase um mês, em Concórdia. Mesmo com a precipitação, o volume é pouco significativo para amenizar os efeitos da estiagem. Mesmo com a volta da chuva, a Prefeitura de Concórdia ainda analisa a possibilidade de decretar situação de emergência. Para isso, depende da análise dos dados de perdas já verificados no setor rural, cujos levantamentos estão sendo feitos pela Secretaria Municipal da Agricultura. A informação é do presidente da Comissão Municipal de Defesa Civil de Concórdia, Gilberto Chaves.

Em entrevista ao Mesa Redonda desta quinta-feira, Chaves destaca que, até o momento, já foram transportadas 58 cargas de água para atendimento à propriedades rurais e na área urbana. "A maioria dos problemas estão concentrados no interior, em função da criação de animais. Também estamos fazendo o transporte de água para uma comunidade (Cachimbo), com duas cargas por dia para o atendimento de 30 famílias", conta Chaves.

Durante o debate, Gilberto Chaves afirmou que, além da questão das perdas, outro ponto que pode pesar para a decisão de decretar situação de emergência é a capacidade de resposta por parte do Município aos efeitos da estiagem. "Se o caminhão que estiver transportando quebrar ou a demanda por água também aumentar, o que exigirá a contratação de mais caminhões-pipa", o decreto de situação de emergência também pode ser feito", finaliza Chaves.