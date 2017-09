O proprietário de um cachorro registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia de Concórdia, relatando que o animal de estimação morreu após ingerir veneno. Ele reside no Bairro dos Estados. No relato o dono não fala em suspeitos.

Ele informou à Polícia que seu cachorro passou mal e foi atendido em uma clínica veterinária. Depois de quatro dias internado o animal morreu e o diagnóstico dos médicos veterinários foi envenenamento. O idoso destacou também que além de perder o cachorro, investiu cerca de R$ 1.000,00 na tentativa de salvar o bicho.

Mais casos:

Na última semana uma moradora do Bairro Flamengo também relatou que vários animais morreram. Ela acredita que no feriado de 7 de Setembro gatos e cachorros foram envenenados. Ela contou que já chegou a encontrar restos de comida no pátio, com substâncias estranhas.