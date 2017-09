Sem atividade desde março deste ano, a Casa do Produtor Rural será reativada. A Prefeitura de Concórdia publicou no Diário Oficial do Município da quarta-feira, 27 de setembro, o edital de concorrência de permissão de uso do espaço, que fica na rua Leonel Mosele, no centro da cidade.

As empresas, entidades, associações ou cooperativas interessadas em comercializar produtos da agricultura familiar devem se inscrever até as 10h do dia 30 de outubro. Terá direito ao uso do espaço e dos equipamentos disponíveis quem apresentar a maior oferta financeira.

O secretário de Agricultura, Mauro Martini, explica que a preferência é para a comercialização de produtos dos agricultores, mas também poderá ocorrer venda de itens da região. A autorização de uso terá validade de um ano.