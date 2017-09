Acidente aconteceu na rua Adolfo Konder, no começo da madrugada desta quinta-feira, dia 28.

Duas mulheres ficaram levemente feridas em uma colisão entre carro e muro. O fato aconteceu no começo da madrugada desta quinta-feira, dia 28, no centro de Concórdia.



A Polícia Militar foi chamada para a ocorrência e, por sua vez, acionou o Corpo de Bombeiros. Conforme informações, as duas estavam no veículo Gol, quando a motorista perdeu o controle, o carro subiu na calçada, arrancou uma árvore e colidiu contra o muro do colégio CNEC, na rua Adolfo Konder.



As duas vítimas estavam fora do carro, quando a guarnição chegou.