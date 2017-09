Ambos estavam em via pública, quando deveriam estar em casa no período das 20h às 6h.

A Polícia Militar flagrou dois homens descumprindo ordem judicial, em Concórdia. Ou seja, eles estavam em via pública fora do horário determinado pela Justiça.



O primeiro caso se deu por volta da 1h30 na rua Maria Brandalise Paese Neto. Na ocasião, foi abordado J.F.A. Com ele foi achado um cachimbo. Ele deveria estar recolhido em casa no período das 20h às 6h. Um Boletim de Ocorrência foi feito e em seguida ele foi liberado



Por volta das 3h30, na 29 de Julho, foi feita abordagem a um Corsa, conduzido por J.B, de 28 anos, que também deveria permanecer em casa das 20h às 6h.

Conforme a PM, ele apresentava forte odor etílico e o mesmo se recusou a fazer o teste do bafômetro. No interior do veículo, foi localizada uma lata de cerveja consumida parcialmente. Conforme a PM, medidas administrativas foram tomadas neste caso.