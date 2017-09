Fatos foram registrados na noite da quarta-feira, dia 27, no Vista Alegre.

A Polícia Militar de Concórdia lavrou dois Termos Circunstanciados por posse de drogas. O fato foi registrado na noite da quarta-feira, dia 27, no bairro Vista Alegre.



Na primeira abordagem, foi achada uma pedra de crack com um homem de 37 anos. Na segunda, três pedras do mesmo entorpecente foram encontradas com um motociclista, de 33 anos.

A droga foi apreendida e um TC foi lavrado em desfavor dos dois homens.