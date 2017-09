O setor técnico da Secretaria de Urbanismo e Obras está com dificuldade para dar conta da demanda de atendimentos. Uma campanha publicitária da Prefeitura de Concórdia circula na mídia local, informando que já está em análise uma nova sistemática para regularizar a prestação deste serviço.

O diretor técnico de Urbanismo e Obras, Jaime Savoldi, diz que os projetos incompletos, a grande demanda e a falta de servidores são as principais justificativas. O prazo para entrega dos projetos varia de cinco a 20 dias úteis, o que está difícil de ser cumprido. “Estamos com profissionais fazendo plantão no sábado de manhã e está acumulando demais o trabalho. Vamos tentar inovar o sistema de aprovação de projetos para ser mais ágil, mas temos que contar com a colaboração dos profissionais”, afirma Savoldi.

Uma reclamação do diretor é a qualidade dos projetos que chegam para ser analisados pelos técnicos da prefeitura. “Alguns profissionais não encaminham projetos para aprovação, mas para correção. Eles chegam aqui com muitas falhas e falta de informação”, enfatiza Savoldi. Ele conta que há relatos de um projeto que passou pelos técnicos da prefeitura até 12 vezes. “Tem profissionais que precisariam pelo menos ler o Plano Diretor”, acrescenta.