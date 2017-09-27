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Divulgação.
Resultados do Interbairros no fim de semana
Mais modalidades definiram seus campeões.
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Publicado 27/09/2017
 

Por Jocimar Soares

Resultados do Interbairros de Concórdia

BOLÃO MASCULINO (Classificação final)


1º LUGAR: CENTRO
2º LUGAR: BAIRRO NAZARÉ
3º LUGAR : BAIRRO INDUSTRIÁRIOS
4º LUGAR : BAIRRO NAÇÕES 
5º LUGAR: BAIRRO IMIGRANTES.


No sábado, foi realizado o DOMINÓ MASCULINO E FEMININO, no Bairro Catarina Fontana.


CLASSIFICAÇÃO DO MASCULINO


1º LUGAR: BAIRRO IMIGRANTES
2º LUGAR: BAIRRO DOS ESTADOS
3º LUGAR: BAIRRO PRIMAVERA
4º LUGAR: BAIRRO NAÇÕES
5º LUGAR: BAIRRO GUILHERME REICH
6º LUGAR: BAIRRO CATARINA FONTANA


CLASSIFICAÇÃO DO DOMINÓ FEMININO


1º LUGAR: BAIRRO VISTA ALEGRE
2º LUGAR: BAIRRO PRIMAVERA
3º LUGAR : BAIRRO INDUSTRIÁRIOS
4º LUGAR : BAIRRO NAÇÕES
5º LUGAR: BAIRRO DOS ESTADOS
6º LUGAR : BAIRRO IMIGRANTES


OS RESULTADO DA BOCHA MASCULINA :


BAIRRO CATARINA FONTANA 01 X 02 BAIRRO NAÇÕES
BAIRRO SANTA RITA 00 X 02 BAIRRO DA GRUTA.


BOCHA FEMININA-TRIO


ARVOREDO 11 X 15 SANTA CRUZ
VISTA ALEGRE 15 X 07 IMIGRANTES

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