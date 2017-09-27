Resultados do Interbairros de Concórdia
BOLÃO MASCULINO (Classificação final)
1º LUGAR: CENTRO
2º LUGAR: BAIRRO NAZARÉ
3º LUGAR : BAIRRO INDUSTRIÁRIOS
4º LUGAR : BAIRRO NAÇÕES
5º LUGAR: BAIRRO IMIGRANTES.
No sábado, foi realizado o DOMINÓ MASCULINO E FEMININO, no Bairro Catarina Fontana.
CLASSIFICAÇÃO DO MASCULINO
1º LUGAR: BAIRRO IMIGRANTES
2º LUGAR: BAIRRO DOS ESTADOS
3º LUGAR: BAIRRO PRIMAVERA
4º LUGAR: BAIRRO NAÇÕES
5º LUGAR: BAIRRO GUILHERME REICH
6º LUGAR: BAIRRO CATARINA FONTANA
CLASSIFICAÇÃO DO DOMINÓ FEMININO
1º LUGAR: BAIRRO VISTA ALEGRE
2º LUGAR: BAIRRO PRIMAVERA
3º LUGAR : BAIRRO INDUSTRIÁRIOS
4º LUGAR : BAIRRO NAÇÕES
5º LUGAR: BAIRRO DOS ESTADOS
6º LUGAR : BAIRRO IMIGRANTES
OS RESULTADO DA BOCHA MASCULINA :
BAIRRO CATARINA FONTANA 01 X 02 BAIRRO NAÇÕES
BAIRRO SANTA RITA 00 X 02 BAIRRO DA GRUTA.
BOCHA FEMININA-TRIO
ARVOREDO 11 X 15 SANTA CRUZ
VISTA ALEGRE 15 X 07 IMIGRANTES