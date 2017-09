Copa Regional de Judô foi realizada no fim de semana.

O judô de Concórdia conquistou o título de campeão geral na categoria sub-11 masculino e feminino no Campeonato Regional, que foi realizado no fim de semana. A competição ocorreu no Centro de Eventos.

Participaram da competição os municípios de Concórdia, Videira, Joaçaba, Curitibanos, Catanduvas, São Miguel do Oeste, Água Doce e Chapecó.

Pelo sub-13, o naipe masculino foio campeão e o feminino, vice.

No sub-15, vice-campeão.

Por equipe, vice-campeão e terceiro lugar.