Competição foi disputada no Uruguai, nos últimos dias.

Eduarda Weber na 34ª colocação no Mundial de Xadrez

A enxadrista concordiense Eduarda Weber encerrou sua participação no Campenoato Mundial de Xadrez, sub-18 anos, na 34ª colocação. A competição foi disputada no Uruguai.

Eduarda obteve vtórias sobre as enxadristas Sofie Huttl (Bélgica) e Gabriela Carreras (Paraguai), derrotas diante de Sofiya Krasnokutskaya (Ucrânia), Nathalie Waechter (Alemanha), Elizabete Limanovska (Letônia) e Anna Vrtiakova (Eslováquia) e empates com as enxadristas Mai Narva (Estônia), Encina Guadalupe (Argentina), Cassandra Lim (Austrália), Sevval Dogan (Turquia) e Nataly Monroy (Bolívia).

A campeã mundial foi a mestre internacional Laura Unuk da Eslovênia e a vice campeã a mestre Sakshi Chitlange da India.