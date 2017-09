Um grupo de 50 agricultores familiares realizaram nesta quarta-feira (27) na BR-153 em Marcelino Ramos um protesto contra uma Instrução Normativa do Ministério da Agricultura que trata sobre o transporte e a logística de frutas cítricas e exige tratamento químico antes do embarque para outros estados. O protesto num primeiro momento aconteceu no posto do Estreito e logo depois foi transferido para outro ponto próximo do local. A instrução eleva os padrões de higienização para níveis tipo exportação e dificulta a produção por parte dos pequenos agricultores que não tem condições técnicas ou econômicas de cumprir essas especificações. Para o coordenador de Circulação de Alimentos Orgânicos da Agricultura Familiar da Região Sul, Gilmar Ostrowski, os prejuízos com a medida podem chegar a R$30 mil por dia. “Esta é mais uma injustiça cometida pela Secretaria Estadual e pelo Ministério da Agricultura, que criam normas simplesmente fora da realidade para serem cumpridas pela agricultura familiar”, disse o coordenador.

(Fonte: Portal Marcelino Ramos)