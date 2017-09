O deputado Neodi Saretta manifestou sua preocupação para com as regiões produtoras, bem como solidariedade aos municípios atingidos pela estiagem em Santa Catarina. “O Estado está mais uma vez sendo castigado pela falta de chuvas. Há diversas regiões sofrendo e problemas já são verificados na produção de arroz, de banana e de trigo no norte do Estado. No Oeste e Meio-Oeste uma das principais agroindústrias cogita transportar água para manter as atividades”, ressaltou.

Segundo o deputado, não é possível controlar o volume de chuvas, mas sim fazer ações para enfrentar este momento, como o armazenamento da água.

O governo precisa estar atento para atender principalmente os produtores rurais que estão passando por necessidade. Saretta disse que em muitos municípios já existe redes de água rurais e poços artesianos, mas eles enfrentam dificuldades para a manutenção. “Por isso solicitamos aos órgãos governamentais, a Defesa Civil, a Secretaria da Agricultura e do Desenvolvimento Sustentável, que coloquem toda a estrutura à disposição das áreas afetadas.”



Saretta afirmou ainda que este mês, por lei de sua autoria, é chamado de Setembro Verde para refletir e debater as ações justamente voltadas para temas como esses, da manutenção dos mananciais e ao desenvolvimento sustentável.