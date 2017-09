Nesta quarta-feira, 27, a ADR de Seara realizou o lançamento da etapa regional da Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA) durante a reunião com gestores escolares. Esta é uma Conferência voltada para o fortalecimento da cidadania ambiental nas escolas e comunidades a partir de uma educação crítica, participativa, democrática e transformadora.



A secretária executiva Gládis Bizolo dos Santos ressalta que o trabalho de educação ambiental deve ser constante. “Para que possamos promover mudanças comportamentais em toda a comunidade este trabalho não pode parar. Por isso precisamos trabalhar sobre o meio ambiente em cada oportunidade que tivermos. Mas este também é um momento de ação. Neste sentido é tão importante que os projetos ultrapassem os limites da escola e envolvam a comunidade em um movimento pela preservação e uso consciente dos recursos naturais”, afirma.



A gerente de Educação, Rosemar Aparecida Guerini Fiorentim, destaca que na edição anterior da Conferência, a maioria dos projetos das escolas foi sobre a coleta de água das calhas para cisternas. “Esta é uma medida prática, que utiliza a água da chuva para limpeza da escola, reduz o desperdício e o custo mensal”, explica.



As conferências nas escolas serão realizadas de 15 de setembro a 17 de outubro, momentos que permitirão conhecer e aprofundar estudos sobre a água, em suas múltiplas dimensões. “A partir disso elaborar de forma participativa, um projeto de ação da escola, buscando soluções para as questões locais em relação à água, destacando as medidas de curto, médio e longo prazo”, explica o técnico da ADR Seara, Marcelo Martin Heinrichs.



A conferência regional será realizada entre os dias 21 a 24 de novembro e o encontro Estadual em 11 e 12 de dezembro.

(Fonte: Glauco Benetti/ADR Seara).