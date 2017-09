A Polícia Civil, através da Delegacia de Polícia de Catanduvas, deflagrou na manhã desta quarta-feira (27) a operação policial “Semper Paratus” com o objetivo de cumprir 7 mandados de prisão temporária e 11 mandados de busca expedidos pelo Poder Judiciário. A investigação levou aproximadamente 100 dias envolvendo elementos relacionados a ocorrência dos crimes de tráfico de drogas, associação com o tráfico e associação criminosa na cidade de Catanduvas. Foram apreendidos aproximadamente 30g de cocaína, 20 gramas de crack, 30 gramas de maconha embalados para venda, uma espingarda, munições, balanças de precisão, dinheiro, anotações relacionadas ao tráfico e uma motocicleta adulterada. A operação desencadeada contou com o apoio de policiais civis das Delegacias que compõem toda a 11ª DRP, contando também com equipes das DICs de Ituporanga, Lages, Chapecó, Campos Novos e São Lourenço do Oeste, além dos canil da PM de Herval D’Oeste. Totalizando 50 policiais e 18 viaturas, distribuídos em 11 equipes, cumprindo missões em 06 municípios diferentes (Catanduvas, Joaçaba, Água Doce, Chapecó, Campos Novos e Ituporanga).

(Fonte: Rádio Catarinense)