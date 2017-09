Em Itá, também houve redução. Baixa no volume do lago não compromete a geração de energia elétrica.

Volume útil de água da UHE Machadinho cai 30% com a estiagem

Por enquanto, a estiagem não está interferindo na produção de energia elétrica das usinas hidrelétricas de Itá e de Machadinho. A afirmação é da assessoria de imprensa dos consórcios, que administram essas unidades geradoras. Conforme informações, a Usinha Hidrelétrica de Machadinho está com 30% a menos de volume útil no seu reservatório. A de Itá, também apresentou baixa, mas ainda não há informação de quantos por cento de redução na sua capacidade útil.

As usinas hidrelétricas de Itá e Machadinho estão interligadas através do Operador Nacional do Sistema, ONS. O órgão regula a transmissão e distribuição de energia elétrica em todo o território nacional.