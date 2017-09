A Casan está registrando vários vazamentos ocultos e que podem prejudicar o abastecimento de água, em Concórdia. A informação é do gerente Regional da Casan, Norberto Farina. Um trabalho de geofonamento está sendo realizado para tentar localizar esses problemas em toda a rede.



Em entrevista ao Jornal Aliança da quarta-feira, dia 27, o gerente Regional da Casan, Norberto Farina, destacou que já foram indentificados cerca de 30 vazamentos ocultos. Porém, ele desta que, neste momento, não há comprometimento no sistema de abastecimento de água. "Porém, esses vazamentos podem aumentar e aí a rede ficar desabastecida", observa Farina.



De acordo com o gerente regional, a região mais crítica está nas imediações na Tancredo de Almeida Neves. Caso haja aumento nesses vazamentos, cerca de quatro mil ligações de água, nas regiões do Parque de Exposições, BR 153, Cinquentenário, Salete, Portinári, Parque de Exposições e São Cristóvão podem ficar desabastecidas. "Se aumentar os vazamentos, os reservatórios não enchem e as bombas param", explica Farina.



Nesta manhã, a Casan fez o conserto de um vazamento no cruzamento das ruas Guilherme Helmuth Arendt com a Doutor Maruri. "Também há outro vazamento no Morro do Merlo, que nos causa preocupação e pode aumentar de uma hora para outra", destaca Farina.