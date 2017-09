Um pé de maconha foi apreendido pela Polícia Militar, na tarde da terça-feira, dia 26. O fato ocorreu por volta das 18h em uma residência, no Distrito de Santo Antônio.



No local, a PM encontrou a planta com 20 cm de altura no jardim da residência. O homem de iniciais R.F.N.A, de 25 anos, morador do local relatou que a planta é de um amgigo, que havia deixado ela no local. A PM confeccionou um Termo Circunstanciado contra o mesmo.