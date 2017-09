Encerra hoje às 18h o prazo de inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Seara, que vai contratar um médico veterinário. O salário é de R$ 7.123,62 e a jornada de trabalho é de 40 horas semanais. A seleção terá validade pelo prazo de dois anos, podendo ser prorrogada por igual período.

As inscrições deverão ser realizadas no Departamento de Recursos Humanos, situado na Avenida Anita Gabribaldi.

Haverá aplicação de Provas Escritas e de Títulos. As provas serão realizadas no dia 29 de setembro a partir das 9h, no Auditório Municipal João Furlanetto, que fica na Rua Beira Rio nº 5, no centro da cidade.