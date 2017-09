É baixa a procura pelo cadastro biométrico. O chefe da 90ª zona do cartório eleitoral de Concórdia, Moacir Tramontina, diz que até o ano de 2020 a biometria será obrigatória e o alerta é para que os eleitores não deixem para a última hora. “Nossa preocupação é se não for feito agora, irá formar filas mais tarde e demora no atendimento”, destaca. No total, são 82.939 eleitores e apenas 2.742 fizeram a biometria, o que representa 3,3%.

A meta estabelecida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina é que pelo menos 25% dos eleitores façam o cadastro biométrico até abril do ano que vem. Isso significa que em sete meses deverão ser cadastrados 20.738 eleitores, uma média de 2.966 por mês.

O atendimento pode ser agendado pelo site do TRE, para evitar filas, mas os servidores também fazem o cadastro para quem for até o cartório sem ter feito o agendamento. O cadastro demora menos de 20 minutos e é necessário levar comprovante de residência, carteira de identidade e título de eleitor.

A biometria é o método tecnológico que permite identificar o eleitor por meio da impressão digital. Ela ainda não será obrigatória na eleição do ano que vem, mas deverá ser cobrada para as eleições de 2020.

As duas zonas eleitorais de Concórdia contemplam também os municípios de Irani, Ipumirim, Arabutã, Lindóia do Sul, Alto Bela Vista, Presidente Castello Branco e Peritiba. Esses eleitores deverão fazer a biometria no cartório de Concórdia. Por enquanto, não tem previsão de o Tribunal Regional Eleitoral descentralizar esse serviço para pontos de atendimentos nos municípios.