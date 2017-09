Fogo atinge mata seca no Bairro Bom Pastor em Concórdia

Um incêndio queimou uma área de vegetação seca no Bairro Bom Pastor na noite desta terça-feira, dia 26. Os Bombeiros Voluntários foram chamados por volta das 20h pelos moradores próximos, que relataram preocupação com as chamas altas e que se espalhavam rapidamente.

De acordo com informações da guarnição, cerca de dois mil metros de área foram queimados. Mais de 700 litros de água foram utilizados para o combate do fogo.

As causas do inc^ndio não foram identificadas e ninguém ficou ferido.