Alunos da Regional de Seara participam da 33ª Feira Estadual de Matemática em Criciúma de 27 a 29 setembro. Seis trabalhos da região vão competir entre os 150 trabalhos classificados de todo o Estado.



Na categoria “Educação Infantil” teremos a participação do Núcleo Educacional Municipal Claudino Locatelli (Ipumirim) com o trabalho “Quebra-cuca: uma nova forma de aprender”. No grupo de “Anos Iniciais de 1º a 5º ano” participa o Núcleo Educacional Municipal Claudino Locatelli (Ipumirim) com o trabalho “Quer ser saudável? Multiplique seu conhecimento”.



Os concorrentes na categoria “Ensino Fundamental – 6º ao 9º ano” são o Núcleo Educacional Municipal João Canton (Ipumirim) com o trabalho “A Matemática do código de barras”; a EEF Pref. Isidoro Giacomo Savaris (Ipumirim) com o trabalho “Planto, consumo e calculo”; e a EEB Pe. Izidoro Benjamin Moro (Lindóia do Sul) com o trabalho “Penoa x Matemática com chocolate”.



E representa a região na categoria “Ensino Médio” a EEB Elizabethe Matilde Simon (Seara) com o trabalho “Geomática Espacial”.

(Fonte: Glauco Benetti/Ascom/ADR Seara)