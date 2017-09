HSF anuncia mudanças no atendimento de emergência a partir do próximo mês

A partir do dia primeiro do próximo mês, o serviço de emergência do Hospital São Francisco, localizado na Getúlio Vargas, não estará atendendo no período das 22h às 7h. A informação foi repassada à imprensa através de nota, emitida pelo setor de Responsabilidade Social da unidade hospitalar, na terça-feira, dia 26.



Conforme o comunicado, o atendimento nesta unidade será realizado somente das 7h às 22h. Após às 22h, os atendimentos de urg~encia e emergência serão centralizados no outro pronto-socorro do HSF, que está localizado na Marechal Deodoro.



De acordo com a Responsabilidade Social do hospital, sem dar mais detalhes, "o o objetivo é a readequação temporária de fluxos internos de atendimento, de molde a otimizar recursos humanos e materiais e aperfeiçoar o atendimento aos pacientes".