A tarde de sábado, dia 23 de setembro, ficará registrada na história do Hospital Dra. Izolde Dalmora, de Lindóia do Sul, SC, e no coração dos pacientes e seus familiares. A instituição realizou a quarta edição do “Encontro com a Família”, projeto direcionado aos pacientes da Unidade de Cuidados Prolongados (UCP) e reúne familiares dos pacientes, visando o fortalecimento de vínculo, de relacionamento, além de promover atenção, afeto e carinho entre os mesmos. No evento, os convidados também conhecem a equipe de profissionais e o funcionamento da entidade.



O quarto encontro foi marcado pela presença do grupo de “Cantadores da Vida”, de Concórdia, SC, que emocionaram os participantes do evento com canções, orações e carinho repassado, em especial aos pacientes. O grupo levou alegria em todos os ambientes do hospital, inclusive às pessoas que permaneceram nos leitos e ao final os integrantes da equipe entregaram uma flor a cada paciente internado.



O diretor do Hospital Dra. Izolde Dalmora, Joércio Dalmora agradeceu aos “Cantadores da Vida” pela importante e emocionante apresentação, bem como a equipe da instituição, médicos, enfermeiras, técnicos, agentes de cozinha e limpeza, fisioterapeutas, nutricionista, psicóloga, assistente social, nutricionista, fonoaudiólogo, farmacêuticas, bioquímico e a todos presentes.



Dalmora destaca que o quarto encontro “Família no Hospital” foi excelente pela participação dos familiares e pelas atividades realizadas, as quais auxiliam no bem-estar e na recuperação dos pacientes. Segundo ele, o projeto “Família no Hospital” será premiado por ser inédito no Estado.



O Hospital Dra. Izolde Dalmora possui uma Unidade de Cuidados Prolongados (UCP), que atende pacientes de toda a macrorregião, cuja patologia requer longa permanência no hospital. Atualmente a entidade possui pacientes de Joaçaba, Herval d’Oeste, Rio das Cantas, Concórdia, Lebon Régis e demais cidades.



A estrutura do hospital é completa e novos investimentos estão sendo realizados como a ampliação física para disponibilizar também atendimento geriátrico. O Hospital Dra. Izolde Dalmora tem mais de 50 anos de tradição é referência em saúde.



