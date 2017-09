Depois de duas vitórias sobre o Tombense, de Minas Gerais, o CSA, onde joga o goleiro concordiense Dalton Munaretto, conquistou o acesso à série B do Campeonato Brasileiro. O jogo da volta das quartas de finais da série C foi disputada na noite da segunda-feira, dia 25, em Maceió, no Alagoas. O resultado foi de 1 a 0 para o time da casa. No confronto de ida, 2 a 0 para os nordestinos no interior de Minas.



Dalton chegou ao CSA em maio desse ano. ele estava no Ypiranga, de Erechim.