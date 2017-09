Esta é uma semana importante para os prefeitos, pois, na Capital Federal, é o período onde os administradores municipais buscam recursos para os seus municípios. O prefeito Volnei Schmidt e o Secretario de Administração Gilmar Biffi, estão encaminhando inúmeros projetos para atender diversos setores. " Os projetos não são uma garantia de liberação dos valores", explica Biffi, "porém necessitamos estar com documentação proposta para que quando houver recursos nessas áreas tenhamos possibilidade de ser atendidos".

O prefeito Volnei Schmidt destaca que, com a sinalização positiva da liberação do FUNDAM, dada na semana passada pelo Governador Raimundo Colombo, a liberação do financiamento do BNDS, os recursos para a área Social e Saúde, o município dará um grande salto na infraestrutura."Estamos aguardando os encaminhamentos finais e assinatura de contratos. Temos investimentos em pavimentação, aquisição de equipamento, recapeamento, iluminação pública, construção de novo espaço físico para atendimento de programas além de novos projetos que também estão encaminhados para outras áreas. Essa viagem a Brasília nos possibilita buscar junto ao Governo Federal a concretização desses e de novos projetos para Ipumirim", completa.

No primeiro dia de tratativas na Capital Federal, os administradores de Ipumirim se reuniram com o Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Renato Newton Ramlow, onde foram encaminhados pedidos para recuperação de pontes e construção de muro de Gabião. "Fomos muito bem recebidos na Secretaria", comenta Nei, "o Secretário entendeu a necessidade e mostrou interesse em ajudar o município".

Fonte: Juleiane Rell / Ascom Prefeitura de Ipumirim