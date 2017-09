Canil do 20º do BPM realiza apresentação para a comunidade

Policiais Militares do Canil do 20º Batalhão de Polícia Militar de Concórdia (20ºBPM/FRON) participaram no sábado, 23, de um evento com exposição e concurso de cães, show de cães adestrados, na praça do bairro São João, em Seara.



A programação foi realizada por um supermercado do município e serviu para aproximar a equipe do Canil e a comunidade, permitindo que a população conhecesse um pouco mais do trabalho realizado.



O efetivo atual do Canil do 20ºBPM conta com quatro policiais militares e com o efetivo canino de quatro cães, sendo dois de patrulha e busca, captura e odor (pessoas) e dois cães de faro de entorpecentes (drogas e armas).



Na apresentação de Seara, participaram os cães de faro, Pompéia e Ronda, demonstrando potencial e habilidade.



O Canil atua diariamente prestando apoio as outras guarnições da Polícia Militar em situações de localização de criminosos, drogas, localização de pessoas desaparecidas, controle de distúrbio civil, policiamento de eventos, shows e jogos de futebol.

Reencontro

O evento de sábado, 23, foi marcado também por um importante reencontro entre policiais militares do Canil do 20ºBPM e um jovem searaense.

Josimar Raber, 20 anos, se envolveu em um grave acidente em novembro de 2013 e policiais militares do Canil, Cabo Marildo Sartori e Soldado Andreo da Silva Andrade, participaram do atendimento da ocorrência.



Na época dos fatos, os amigos Felipe Erig e Josimar Raber trafegavam com uma motocicleta na SC 283, quando foram atingidos por um veículo Vectra, placas de Chapecó, que fugia de uma abordagem policial.



As vítimas foram atingidas violentamente pelo veículo e sofreram lesões gravíssimas. Felipe foi a óbito dias depois e Josimar ficou internado por mais de três meses.

Os ocupantes do veículo vectra empreenderam fuga a pé e permaneceram escondidos por horas no matagal, até serem localizados pelos policiais com a eficiente contribuição do cão de busca e captura.



Anos depois, houve julgamento e a condenação dos envolvidos.



O reencontro de sábado emocionou a todos. De acordo com Josimar, nunca foi possível ter contato com os policiais envolvidos: “É muito gratificante conversar e agradecer por tudo o que fizeram naquele dia. Me senti no dever de agradecer”, afirmou ele.



Para os policiais Cabo Marildo e Soldado Andrade, o reencontro foi muito gratificante, uma honra, ter a sensação de dever cumprido depois de tantos anos.

(Fonte: Polícia Militar)