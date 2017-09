A Prefeitura trabalha na organização da primeira Expo Ipira, que será realizada nos dias 27, 28 e 29 de outubro no Parque de Exposições em Linha Capelinha. O evento vai expor produtos e serviços da indústria e comércio, agricultura e outros. Os stands já estão sendo comercializados e os valores variam de R$ 800,00 a R$ 1.900,00, de acordo com o espaço. A programação está definida e contará com apresentações e shows, dentre eles, os do cantor Zé Felipe, Diego e Gabriel e Simão Wolf.

O secretário de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio de Ipira, Oladimir Odi Rese, explica que o objetivo é realizar um grande evento, para valorizar empresas do município e da região. “Nossa expectativa é comercializar 120 stands e já temos 52 empresas confirmadas. Será uma oportunidade para que produtos e serviços de Ipira, da região dos municípios do Projeto Integrar e de outros locais, possam ser apresentados”, ressalta. “A programação será bem atrativa, com apresentações, shows nacionais e com certeza o público vai comparecer”, adianta ele. “Apena o show do cantor Zé Felipe terá cobrança de ingressos, o restante da programação é gratuita”, conta Rese.

Serão expostos veículos leves e pesados, máquinas e equipamentos agrícolas, flores, artesanato, móveis, entre outros. Uma mostra de terneiros, cavalos, ovelhas e pequenos animais também fará parte da exposição. “Quem quiser expor, pode entrar em contato através de dois telefones. O (3553 0429) e o (9 9805 8259).

PROGRAMAÇÃO:

27/10 – Sexta-feira

16h – Abertura

19h – Festival de Danças

23h – Show com Althair e Alexandre

28/10 – Sábado

09h – Abertura para visitação aos Stands

10h – Abertura oficial

13:30h – Oficinas de Agricultura

15h – Apresentações de oficinas de Bandas de Rock

16h – Julgamento da mostra de novilhas

21h – Show com Diego e Gabriel

23h – Show nacional com Zé Felipe

29/10 Domingo

08h Abertura para a visitação

08h Encontro Caboclo

09:30h Oficinas de Agricultura

15h – Show Kids – Disney e Patrulha Canina

16h – Show com Banda Radyola

17h – Show de violino com Simão Wolf

18h – Show com Os 4 Gaudérios