O projeto da Unidade C do Sest/Senat de Concórdia foi apresentado à imprensa, lideranças políticas e convidados na manhã desta terça-feira, 26 de setembro, durante o Ciclo de Palestras realizado para os transportadores no Clube 29 de Julho. O presidente da Fetrancesc e do Conselho Regional do Sest/Senat em Santa Catarina, Ari Rabaiolli, participou do evento e destacou que essa obra vai ampliar bastante a capacidade de prestação de serviços da instituição. “Precisamos que os transportadores comecem a pensar nessa estrutura que estará à disposição deles”, pontua.

A unidade C está sendo construída na comunidade de São José, próximo à BR 153, em um terreno com área de 10 mil m². A edificação terá aproximadamente 4,3 mil m² e será estruturada em quatro módulos: Administração, Promoção Social, Desenvolvimento Profissional e Arena Multiuso.

Uma das novidades é o simulador de direção que estará disponível no Sest/Senat de Concórdia. Rabaiolli ressalta que esse equipamento, que vem da Espanha, custa cerca de R$ 800 mil. “Ele prevê uma capacitação melhor para os motoristas porque simula as condições da estrada com situações do dia a dia como tempestade, pedestres, neblina, animais na pista e outros”, exemplifica.

A construção deverá ficar pronta em julho de 2018 e o investimento previsto na obra é de R$ 13 milhões. Atualmente, o Sest/Senat de Concórdia conta com 13 funcionários e passará a ter em torno 40 colaboradores.