Idoso estava internado no HSF desde quando houve o acidente, no último dia 17.

Faleceu no começo da tarde desta terça-feira, dia 26, o idoso que foi resgatado com vida de um açude em Concórdia. A confirmação foi feita à Rádio Aliança por familiares. Ele estava internado em estado grave no Hospital São Francisco de Concórdia.



O acidente aconteceu na tarde do último dia 17, quando a vítima estava trabalhando na propriedade, juntamente com o filho, em Fragosos. Ele se dirigiu ao açude para tratar os peixes. O filho, ao perceber a falta do pai, foi atrás e o viu caido na água. Ele retirou a vítima do reservatório e realizou massagens cardiacas até a chegada do Corpo de Bombeiros.



Naquela ocasião, o idoso foi levado para o Hospital São Francisco inconsciente e com dificuldade respiratória. Porém, ele não apresentava quadro de parada cardiorrespiratória e estava com sinais vitais. Desde então, permaneceu internado no HSF.