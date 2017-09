Laurete Casarotto, 47 anos, está em franca recuperação e deve ter alta nesta terça-feira, 26. A informação foi dada à família pelo médico ortopedista que atende a paciente no Hospital São Francisco. Segundo Natan Casarotto, o filho que a acompanha no hospital, dona Laurete vai usar tipoia de três pontas e um colete cervical. Ela não mexe um dos braços, que será reconstituído mais tarde depois de novos exames. Além disso, também ficará para o período seguinte a retirada de algumas balas que estão alojadas em seu corpo.





Relembre



Uma tentativa de homicídio seguida de suicídio foi registrada por volta das 22h da segunda-feira, 18. Selvino Casarotto, 50 anos, teria disparado por várias vezes contra a esposa Laurete Casarotto, 47 anos. Ela recebeu atendimentos do Corpo de Bombeiros e do médico Elisandro Modesti e, em estado grave foi transferida pelo SAMU ao Hospital São Francisco de Concórdia após atendimento no Hospital São Roque de Seara.



Após disparar contra a mulher, Selvino atirou contra a própria cabeça. Foi resgatado pelos Bombeiros, mas foi a óbito no Hospital São Roque após tentativa de reanimação pelos médicos. As polícias também acompanharam a ocorrência.



Conforme apurado pela reportagem da Belos FM, o casal tinha quatro filhos e estava em processo de separação. Selvino já havia sido enquadrado na Lei Maria da Penha e Laurete tinha medida protetiva. O homem teria comprado a arma há alguns dias e já tinha ameaçado cometer o crime.



Selvino visitou alguns parentes, que relataram à reportagem da Belos FM que ele tentaria uma última conversa, dizendo que poderia fazer algo contra a esposa caso não obtivesse êxito.



Selvino era aposentado. Laurete atuava como cozinheira e atualmente trabalha na casa de uma família de Seara. Ela residia no bairro Cohab e ele estava fora de casa por força judicial.





(Fonte: Belos FM)