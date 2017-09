O Nova Móveis, que fica na Rua Marechal Deodoro em Concórdia, teve um celular furtado na tarde de segunda-feira, dia 25. O ladrão aproveitou o fluxo de clientes na loja para distrair o vendedor e levar o aparelho. As câmeras de monitoramento registraram as imagens e os proprietários já repassaram à Polícia.

O rapaz que furtou o celular usava camiseta preta e um boné, com a aba baixa. Ele entrou na loja e foi até o balcão de celulares. As imagens mostram que antes de ser atendido ele chegou a tentar abrir o mostruário, mas não conseguiu. Em seguida um vendedor iniciou o atendimento e mostrou seis aparelhos, colocando-os sobre o balcão. O rapaz pediu para que o atendente anotasse os preços e neste momento, ele pegou um dos celulares e colocou no bolso. “Ele foi rápido, enquanto o vendedor anotava os valores, ele levou a mão no bolso esquerdo e guardou um dos aparelhos. Em seguida saiu rápido, dizendo que ia conversar com a esposa no carro, sobre a compra, mas não retornou”, conta um dos proprietários da loja, Edivan Masson.

Masson também comenta que o rapaz passou o tempo todo de costas para a câmera. “É possível que ele já conhecesse a loja, pois entrou, foi até os aparelhos e ficou o tempo todo ao lado e atrás do balcão, cuidando para não olhar para a câmera”, relata.

Como o rapaz não voltou, o vendedor guardou os aparelhos e aí notou que faltava um. O celular furtado é um Sansung Galaxy, J1. O valor é de R$ 729,00.