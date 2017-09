Todos os municípios da regional de Seara registram perdas com a estiagem

Todos os oito municípios da regional de Seara estão registrando perdas e transtornos com a estiagem. A afirmação é da secretária-executiva da Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia, Gládis dos Santos. Recentemente, a Defesa Civil das prefeituras enviou um relatório com os problemas verificados em cada cidade.



Em entrevista ao Primeira Hora da Rádio Aliança, Gládis dos Santos destaca que a maioria dos problemas envolve a questão da agricultura. De acordo com ela, as perdas estão sendo verificadas na cultura do milho. "O pessoal está aguardando a possibilidade de plantio. Quem já plantou, praticamente perdeu a semente", conta Gládis.

Outro problema relatado pela secretária-executiva da ADR, é que algumas granjas criadoras de animais já estão sendo abastecidas com caminhões pipa, cedidos pelas prefeituras. Conforme Gládis, esse trabalho ainda não é em grande escala.

Mesmo com esses problemas, nenhum município da regional de Seara cogita nesse momento decretar situação de emergência. "Há uma série de critérios que tem que ser observados para isso e nenhum município ainda quer apelar para essa possibilidade", explica Gládis.

Além da agricultura, a conservação das estradas do interior também fica prejudicada com a escassez de chuvas.