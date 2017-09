Preocupação também é com o esgoto despejado no Rio.

Mutirão recolhe dois caminhões de lixo as margens do Rio Engano

O trabalho de limpeza as margens do rio Engano, realizado no último sábado, dia 23, rendeu dois caminhões caçamba de entulhos. Foram 1.431 kg dos mais diferentes tipos de lixo. Dentre os principais, o plástico.O trabalho de coleta foi realizado em parte da área urbana, na altura da pinguela de acesso ao Bairro Carlos Bonissoni até a ponte ao lado da Praça José Bogoni, uma extensão em torno de mil metros.

A limpeza faz parte da programação Setembro Verde, instituída neste ano no município. o Setembro Verde foi criado através de uma lei Estadual que instituiu a campanha a ser realizada, anualmente, no mês de setembro, com o objetivo de promover a conscientização da população em relação a hábitos de consumo e seus consequentes impactos socioambientais, incentivando a adotar um comportamento de consumo ecologicamente sustentável e responsável.O trabalho envolveu a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, em parceria com os setores de Urbanismo e Educação Cultura e Esportes, com apoio dos Bombeiros de Ipumirim e da comunidade.



Para o Secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Almir Seguetto, o trabalho foi muito importante e a participação da sociedade engrandece o movimento de solidariedade. "Nosso objetivo é fazer a sociedade se envolver. Tivemos um respaldo positivo, no entanto temos muito a melhorar. A sociedade ouve diariamente campanhas de preservação mas grande parte ainda não se conscientizou. Prova disso é a quantidade de lixo acumulada em um curto trajeto", lamenta.

A Secretária de Urbanismo Claudete Zanella, agradece o empenho dos participantes e explica que novas medidas serão tomadas tanto para dar continuidade a coleta em toda a extensão urbana como para buscar diminuir a quantidade de esgoto depositada no Rio. conforme a secretária, com a vazão muito abaixo do normal por causa da estiagem foi possível perceber a quantidade de esgoto que é depositado diretamente no Engano. "Infelizmente hoje essa é a herança que estamos construindo para as futuras gerações. Não é aceitável que essa poluição passe despercebida, por isso vamos buscar meios legais para diminuir essa triste realidade", lamenta.

Ione Farina, Secretária de Educação, Cultura e Esportes comenta que ficou feliz com a participação e o envolvimento da sociedade, porém espantada com a realidade local do descaso com a natureza. "Essa ação é somente uma atividade do Setembro Verde, estamos realizando diferentes trabalhos, mas, precisamos contar com a comunidade para que ao invés de coletar entulhos tenhamos a consciência de dar destino correto evitando o descaso com o meio ambiente. Esse trabalho é dever da escola, mas também é de casa". Ione também parabenizou os participantes, "tivemos a colaboração de funcionários dos setores que se dispuseram a ajudar, também da comunidade, vereadores e bombeiros, essa contribuição foi muito importante o bom desempenho da coleta", finaliza.

(Fonte: Juliane Hell/Ascom/Prefeitura de Ipumirim)