A Polícia Militar de Concórdia também recuperou um veículo, com registro de furto. Conforme informações que chegaram à PM, o veículo estava abandonado na rua Abramo Eberle, no centro da cidade.



De acordo com a PM, trata-se de um Gol, com registro de furto. O carro estava com o vidro da janela aberto e com parte da ignição danificada.

O carro foi entregue na Delegacia de Polícia Civil de Concórdia para providências cabíveis.