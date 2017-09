A Polícia Militar recuperou partes de uma motocicleta, com registro de furto e roubo. O veículo estava abandonado em uma área de mata, nas proximidades da rua Vicente Lemos das Neves.



A PM chegou até ao veículo através de denúncia. No local, foi achada uma motocicleta Honda CG 125 Fan, com placas de Palmas, no Paraná. Ela estava parcialmente desmontada e sem as rodas, banco e outras peças.



O veículo foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Irani para os demais procedimentos.