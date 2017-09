Os jogos finais do campeonato de Futsal de Arvoredo, ocorreram na tarde deste domingo.

Começando com os jogos que decidiam 3º e quarto lugar, na categoria feminino, o terceiro lugar ficou com Chapada, que venceu São Luis por 3 a zero, e a grande campeã da categoria, foi Lomba Grande, que venceu Gimnastic Center por 2 a 1e levou a taça em homenagem a Tereza Pissaia Soave;. As goleiras menos vazadas foram Mônica Bergamin de Lomba Grande e Claudete Rosário da Chapada. A artilheira foi Thais Somensi da equipe de Chapada e o troféu Disciplina foi para duas equipes: Chapada e Lomba Grande.



Na categoria Veteranos, o Tabajara A venceu a equipe do Beira Rio por 4 a 0, ficando em terceiro lugar e na grande final, Inter Arvoredo e Chapada empataram em um gol, nos pênaltis, Inter Arvoredo foi superior e ficou com o título em homenagem a Vitório André Marafon. O goleiro menos vazado ficou Gisberto Rosário do Inter Arvoredo e a artilharia ficou dividida entre Gilmar Rosário e Ademir Berno do Inter Arvoredo, Airton Nardino de Lomba Grande e Claudemir Riva do Tabjara A. O Troféu Disciplina foi para a equipe do Beira Rio.



Na categoria Masculino Livre, o 3º lugar ficou com Lomba Grande que venceu os Maldizidos por 2 a 1, e o grande campeão foi União F.P que venceu Linha Alegre B por 6 a 0 e levou a taça em homenagem a Bastião Vintura da Silva.



O goleiro menos vazado nesta categoria, foi Diego Pozzer de Lomba Grande, o artilheiro Roger Cauduro do União F.P e o troféu Disciplina foi para Lomba Grande.





(Fonte: Vania de Souza Dal Pozzo/Ascom/Prefeitura de Arvoredo)