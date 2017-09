Com o Intuito de incentivar a educação ambiental através de ações culturais, o Ministério da Cultura, Bela Arte, Engie e ITASA – Itá Energética promovem nas próximas semanas - de 29 de setembro a 05 de outubro a Semana do meio ambiente, sustentabilidade, cultura e cidadania (SEMAS). O evento será realizado em centros sociais e posteriormente no Hotel Thermas Itá. Aprovado através da lei de Incentivo à Cultura, a SEMAS conta também com o apoio do Consórcio Machadinho, Celesc e Prefeitura Municipal de Itá, e tem como objetivo desenvolver a consciência da proteção ambiental com ações de cidadania através de expressões culturais. Este ano especialmente, o público poderá conhecer o tema através de teatro e bonecos.





Os workshops, abertos para o poder público, empreendedores, terceiro setor e estudantes, tem como expectativa de público cerca de 300 pessoas e serão discutidas as temáticas de Eficiência Energética e Turismo Sustentável para a região. Aos formadores de opinião, na área da educação, cultura e geração de emprego e renda, será dada a receita para resgatar valores, cultura e cidadania com suas crianças, fazendo-os acreditar que ainda há tempo de realizar ações culturais para um amanhã melhor e de ambiente sustentável para as futuras gerações.





Já para os teatros e atividades abertas à comunidade espera-se em média 1500 expectadores. A ideia de ligar estudantes, comunidade e educadores, vem para oportunizar a transformação, e a riqueza de interações cognitivas necessárias à competência em todas as áreas do saber.





Vale lembrar que durante a programação também haverá oficinas para professores dos municípios lindeiros à Usina Hidrelétrica Itá, Machadinho e Passo Fundo. Para participar do evento e saber mais detalhes acesse o site: www.semascc.com.br.





(Fonte: Camila Freitas/Ascom/UHE Itá)