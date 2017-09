Competição seletiva foi realizada no fim de semana, na cidade de Seara.

Três modalidades de Concórdia obtiveram vaga para a Etapa Estadual dos Jogos Abertos de Santa Catarina, através da Seletiva Regional, que foi realizada em Seara, no fim de semana.

Conquistaram a primeira colocação a bocha feminino, futsal feminino e voleibol masculino.

Com isso, a Capital do Trabalho estará representada nas modalidades do atletismo masculino e feminino; bocha feminino, ciclismo feminino e masculino, futebol feminino, futsal masculino e feminino, handebol feminino, judô feminino e masculino, natação feminino, taekwondo masculino e feminino, tênis de mesa masculino e feminino, tiro ao prato livre, voleibol masculino e xadrez masculino e feminino.

A etapa estadual dos Jogos Abertos de Santa Catarina será na cidade de Lages.