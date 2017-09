O município de Irani registrou queda de granizo na tarde desta segunda-feira, dia 25. O fenômeno foi verificado em alguns pontos do município e veio acompanhado de chuva. As pedras de gelo também foram verificadas em outros municípios da região Oeste, como em Ponte Serrada. Porém, o volume de chuva ainda é pequeno em face da estiagem que a região está vivendo. Por fim, não há registro de danos em Irani por causa do granizo.



(Fotos e vídeo da Rádio Contestado FM de Irani)