Cerca de 5 mil metros quadrados de vegetação foram queimados em um incêndio, registrado em Irani na tarde desta segunda-feira, dia 25. O sinistro ocorreu em uma área de reflorestamento, nas proximidades da região conhecida como prainha.



Conforme o Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, que fez atendimento a esse sinistro, o fogo destruiu uma parte de reflorestametno de pinus. A guarnição levou duas horas par combater as chamas.



Este é o segundo caso de incêndio em vegetação nas últimas horas, em Irani. O primeiro foi na tarde do domingo, dia 24, no interior do município.