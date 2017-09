O motorista de uma carreta com placas de São Paulo acionou os Bombeiros na tarde de segunda-feira, dia 25, com medo de que as chamas atingissem o caminhão. O rodado dianteiro é que pegou fogo, quando ele trafegava pela BR-153, fazendo o sentido Irani, Concórdia. Não houve prejuízos e ninguém ficou ferido.

De acordo com o motorista, ele subia a Serra do Cachimbo quando percebeu que a roda estava travando e gerava fumaça. Ele parou a carreta, próximo ao trevo de Cachimbo e controlou as chamas, mas preferiu acionar os Bombeiros para uma avaliação mais precisa.