Em função das filas que se formaram para adesão ao Programa de Recuperação Fiscal de Concórdia, o Prefic 2017, a Secretaria Municipal de Finanças estuda a possibilidade de distribuição de protocolos, para os atendimentos que não puderem ser feitos nesta segunda-feira, dia 25. O dia de hoje é o último para adesão pelos contribuintes.

Em entrevista ao Jornal Aliança desta segunda-feira, o secretário Municipal de Finanças, Jacir Mazocco, destaca que houve formação de filas pela parte da manhã. "Vamos ver da possibilidade de distribuição de protocolos para as pessoas que estiverem na fila e não conseguirem atendimento hoje", explica. Neste caso, elas poderão regularizar a situação de débitos num prazo de cinco ou seis dias, destaca Mazocco.

O Prefic é destinado para regularizar dívidas de pessoas físicas ou jurídicas com a Prefeitura, incidente sobre qualquer tributo ou imposto. Quem aderir e pagar a vista terá desconto de 100% do valor da multa. Quem for parcelar, esse desconto será de 70%. Porém, a correção monetária será cobrada.

Quem estiver com dívidas e não aderir ao Prefic, dependendo do caso, o nome será enviado para Cartório.