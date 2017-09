O governo federal recuou e decidiu que vai manter o horário de Verão. Com essa decisão, os relógios deverão ser adiantados em uma hora no dia 15 de outubro.

Na semana passada, a Secretaria de Comunicação do presidente da República, Michel Temer, disse que seria realizada uma enquete para saber qual é a opinião dos brasileiros sobre o Horário de Verão. Nesta segunda-feira, 25 de setembro, ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, confirmou a manutenção do horário de verão para este ano. A justificativa é que não haveria tempo hábil para fazer a consulta e tomar uma decisão válida para este ano.

A possibilidade de não haver horário de Verão foi levantada por causa de uma pesquisa realizada pelo Ministério de Minas que mostra que o Horário de Verão não está mais com a bola toda quando o assunto é economia de energia. Antes o grande vilão era o chuveiro elétrico, que está perdendo força para os climatizadores.

Nos últimos anos a temperatura tem influenciado mais no consumo de energia do que propriamente a luminosidade. Segundo a pesquisa, a economia de energia entre 17h e 20h ainda acontece, mas é menor do que o aumento do consumo verificado durante as madrugadas, por causa do uso do ar condicionado entre meia-noite e 7h.

O horário de Verão vai iniciar em 15 de outubro e deve ser encerrado em 19 de fevereiro de 2018.