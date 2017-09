O secretário de Urbanismo e Obras de Concórdia,Wagner Simioni, confirmou ao Jornalismo da Rádio Aliança, neste segunda-feira, dia 25, que as Ruas Dr. Maruri e Marechal Deodoro, na área central de Concórdia, não terão as alterações propostas por empresários, que pediam estacionamento nos dois lados em partes das duas vias. Simioni argumenta que já estão previstas ciclo faixas e que o trânsito nos locais, perderia a fluidez que existe atualmente.

Ainda em abril o empresário Gilberto Coldebella e representantes da ACIC, CDL e Sindilojas, estiveram na Prefeitura apresentando a proposta de mudança no trânsito. Eles sugeriam um redimensionamento das vias, para que, em alguns trechos, houvesse a implantação de estacionamento dos dois lados. Na época os empresários apresentaram um estudo mostrando as possibilidades.

Simioni explica que a mudança não será feita, principalmente por dois fatores. “Na Lei de Mobilidade Urbana de Concórdia, em vigor desde 2016, está prevista a inclusão de ciclo faixas nestas duas Ruas e isso deve ser executado até 2018, caso não haja alterações no prazo. Outra questão é a fluidez do trânsito. A partir do momento que se cria o estacionamento, os motoristas fazem as manobras, baliza e automaticamente a pista se torna lenta”, argumenta. “Então, discutimos a questão com a Comissão de Trânsito e entendemos que as vias devem permanecer como estão. Um estudo feito há um tempo, mostra que a configuração atual é positiva”, comenta o secretário.

A reposta oficial deve ser entregue ao grupo de empresários e entidades nesta terça-feira, dia 26. Em entrevista à Aliança Coldebella lamentou a decisão. “Acredito que seria interessante pelo menos um período de experiência, para saber o resultado prático. Apresentamos um estudo visando melhorar, foi uma tentativa e mostramos que seria possível, mas são pontos de vistas diferentes”, relata.