Uma árvore caiu sobre a rede elétrica entre os municípios de Ipumirim e Faxinal do Guedes

Arabutã, Lindóia do Sul e Ipumirim ficam sem energia na manhã de segunda-feira

Os municípios de Arabutã, Lindóia e Ipumirim estão sem energia elétrica desde as 10:30h desta segunda-feira, dia 25. De acordo com informações da Celesc, uma empresa faz a retirada de eucaliptos em uma comunidade entre as cidades de Faxinal dos Guedes e Ipumirim, e uma das árvores caiu sobre a rede, causando o problema. Cerca de cinco mil unidades estão sem luz.

Uma equipe da Celesc já está a caminho para avaliar a situação e fazer o reparo. Caso os cabos não tenham sido rompidos, o reparo é mais rápido e a energia voltará no início da tarde. Se estiverem rompidos o serviço pode demorar algumas horas, segundo a Celesc.

Ainda não há informações de prejuízos causados pela falta de energia.