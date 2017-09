A Rádio Aliança transmite a partida entre Linha Guarani x Linha Kaiser pelo segundo jogo da final da série B do Campeonato Municipal do Interior de Concórdia. A partida está marcada para a tarde do próximo sábado, dia 30, no campo de Linha Guarani. A partida inicia às 16h. Narração de Jocimar Soares e reportagens de Cristiano Mortari.