Estiagem afeta a plantação de trigo, milho e as pastagens

A falta de chuva já começa a preocupar o setor agropecuário catarinense. Se na safra passada o clima contribuiu para que ocorresse recorde na colheita de grãos, agora a situação é exatamente contrária. Há mais de um mês sem chuva significativa, a estiagem prejudica a floração de trigo, a manutenção das pastagens e o plantio da próxima safra de milho. Além disso, também está favorecendo o surgimento de pragas nas lavouras.

Embora o plantio de trigo seja pouco significativo na região, o produtor que apostou nesta cultura está com dificuldade para fazer o manejo adequado. “O produtor deveria estar fazendo aplicação de nitrogênio e fungicida não consegue por causa da seca. Isso vai impactar diretamente no desenvolvimento e na produtividade”, explica o engenheiro agrônomo da Copérdia, Paulo Rogério Pereira.

Os produtores de leite também são afetados com a qualidade das pastagens. A falta de chuva prejudica o desenvolvimento e favorece o surgimento de pragas danosas. Paulo Rogério destaca que a situação está delicada para os produtores de leite. “Refletiu tudo. A produtividade está baixa e valor pago caiu”.

O plantio de milho que deveria estar sendo feito nessa época está parado. O engenheiro agrônomo relata que há duas situações preocupantes envolvendo o milho. “Quem fez o plantio no início de setembro está com sérios problemas porque as plantas já estão morrendo. Outro detalhe é o aparecimento de lagartas e percevejos”.

Segundo os dados da estação agrometeorológica da Embrapa Suínos de Aves de Concórdia, foi registrado apenas sete milímetros em setembro, e não há previsão de chuvas em volumes que favoreçam as plantações. A última vez que se registrou um volume de chuva mais significativo em Concórdia foi em 20 de agosto, com 62 milímetros de precipitação.